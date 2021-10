Mattarella: multilateralismo per affrontare pandemia e cambiamento clima

Ue sia ad altezza sfide future, serve partecipazione giovani (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 ott - "Durante la fase piu' acuta della crisi siamo stati testimoni e artefici di significativi sviluppi nel processo d'integrazione europea. Nelle drammatiche circostanze che il diffondersi del virus ha determinato, infatti, abbiamo ritrovato lo spunto per rinnovare i vincoli di unita' e solidarieta' tra gli Stati membri e tra i popoli dell'Unione europea.

Consapevole dei valori sui quali si fonda, il processo d'integrazione continentale e' chiamato a nuovi traguardi.

Occorre dunque approfondire la riflessione sul nostro avvenire e identificare i cambiamenti necessari a far si' che la famiglia europea si dimostri all'altezza delle sfide dell'oggi e del domani". Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Direttore dell'Istituto Affari Internazionali, Nathalie Tocci, in occasione del premio 'Giovani talenti per l'Italia, l'Europa e il mondo'. "Dall'esperienza della pandemia traiamo un'ulteriore lezione: ancora una volta la cooperazione e il multilateralismo si confermano gli strumenti piu' efficaci per affrontare le questioni globali. E' un insegnamento da non dimenticare, ad esempio, nell'affrontare i cambiamenti climatici e le sfide di uno sviluppo autenticamente equo e sostenibile. E' con l'auspicio di una sempre piu' dinamica e vibrante partecipazione dei giovani alla vita pubblica del nostro Paese e della nostra Europa che rinnovo a tutti i partecipanti i migliori auguri di buon lavoro".

