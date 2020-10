Mattarella: la liberta' si realizza con quella degli altri se no e' arbitrio

Riflettere su riemergere virus ego dei singoli e degli Stati (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - "La sua critica coglie nel segno quando parla del virus dell'individualismo, del riemergere dell'ego dei singoli e degli Stati'. Cosi' il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di apertura dell'anno accademico dell'Universita' di Macerata, facendo riferimento alla lectio del professore Luigi Alici, ordinario di filosofia morale dell'Ateneo. "Questo virus - ha aggiunto Mattarella - che lei ci ha indicato come altamente pericoloso, a somiglianza del virus che ci affanna in questi mesi, quello del riemergere dell'ego dei singoli e degli Stati e' un elemento che induce alla riflessione che quell'anziano docente faceva ai sui giovani interlocutori ed e' una riflessione doverosa.

Lei ha parlato a questo riguardo della liberta' come una medaglia con due facce, dell'autonomia e della responsabilita'", ha osservato ancora il Presidente della Repubblica, sottolineando che si tratta di una "immagine efficacissima" che riprende "un antico filone culturale di grande valore sulla liberta' che si ferma di fronte a quella degli altri. E' un concetto di grande civilta'. Io credo che dalle sue parole si comprende anche che occorra andare anche oltre questa enunciazione fortemente avanzata e civile.

Accantonando l'idea che la liberta' degli altri sia un limite alla propria ma pensando al contrario che la liberta' di ciascuno si integra con quella degli altri, si realizza insieme a quella degli altri, altrimenti la liberta' non esiste. Una liberta' rivendicata o anche soltanto praticata in maniera esclusiva non sarebbe tale, sarebbe in realta' una richiesta di arbitrio. E questo - ha rilevato ancora Mattarella - riguarda i comportamenti che animano la vita sociale come la vita della comunita' internazionale e riguarda anche la scienza".

nep

(RADIOCOR) 15-10-20 13:39:43 (0353) 5 NNNN