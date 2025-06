Mattarella: il contesto rende prezioso ruolo Ue come fattore stabilita' e pace

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Venezia, 7 giu - "Il contesto internazionale, i conflitti aperti, l'appannamento delle convenzioni e delle attivita' internazionali basate su principi di cooperazione, rendono piu' che mai prezioso il ruolo della Unione Europea, fattore di stabilita', progresso e pace". Cosi' il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio inviato per l'inagurazione del convegno nazionale dei Cavalieri del Lavoro dal titolo "L'Europa che Vogliamo" in corso presso la Fondazione Cini di Venezia.

"L'Europa che vogliamo' e' l'interrogativo al centro del dibattito, con la funzione che l'economia europea puo' svolgere, a seguito della positiva esperienza del programma Next Generation EU, per investimenti comuni diretti alla innovazione e alla crescita di competitivita' del continente - ha proseguito il Presidente della Repubblica nel suo messaggio. - Con consapevolezza, l'incontro vuole mettere a fuoco le questioni della governance dell'Unione, gravata dalla frammentazione di interessi nazionali che appesantiscono i processi decisionali delle istituzioni comunitarie delle quali, al contrario, si auspica il rafforzamento di competenze per renderle in grado di far esercitare all'Europa un ruolo nella vicenda internazionale, inclusi temi rilevanti come la politica estera e di difesa.

Nell'esprimere apprezzamento per l'iniziativa e per il contributo di riflessione che ne derivera', rivolgo a tutti i presenti un cordiale saluto".

Col-ric

