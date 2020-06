Mattarella: grazie a concittadini per esempio dato all'Europa e al mondo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 giu - 'Grazie, in questo momento in cui progettiamo la ripartenza, grazie ai nostri concittadini per l'esempio che hanno dato a tutta l'Europa e al mondo'. Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concludendo l'intervento a Codogno in occasione della Festa della Repubblica, dove ha espresso un grazie anche al presidente della Regione, ai sindaci, al Governo, "alla nostra societa', al nostro Paese".

