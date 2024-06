Mattarella: divario territori frena sviluppo, tema decisivo competitivita' Paese -2

Turismo formidabile elemento promozionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 giu - La bellezza italiana, le espressioni diffuse della nostra cultura, hanno bisogno di luoghi vivi, di presenze intergenerazionali, di creativita', di progettualita'. La 'densita' commerciale' suggerisce stato di salute dell'economia e vivacita' della vita dei nostri centri. E' un contributo indispensabile alla tutela e allo sviluppo del 'senso dell'Italia': questo trova nel turismo il suo piu' formidabile elemento promozionale, diretto com'e' a sviluppare attenzione e interesse verso il nostro modo di vivere, i nostri prodotti, la nostra cultura, i nostri paesaggi" ha aggiunto il Presidente della Repubblica. "E' l'aspirazione a essere 'italici', almeno per un po', che muove tante persone di altri Paesi nei grandi numeri di flussi turistici verso la penisola. Colpisce registrare che l'Italia sia il primo Paese dell'Unione Europea per numero di notti passati da turisti provenienti da altri continenti. E non sfugge a nessuno la rilevanza che il turismo riveste per la trasversalita' degli elementi che lo accompagnano, dai trasporti, alle visite dei luoghi del sistema culturale italiano, ai settori di alta gamma, accanto a quelli dell'ospitalita'".

