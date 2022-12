Mattarella: di fronte a crisi la risposta e' piu' multilateralismo e diplomazia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - "In uno scenario in cui le crisi assumono sempre piu' dimensione e portata globale, anche la nostra risposta, per essere efficace, non puo' che articolarsi a livello multilaterale.

E', del resto, la vocazione espressa in oltre settanta anni dalla Repubblica, incisa nel testo della nostra Costituzione". Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di saluto in occasione della XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia, intitolata 'La diplomazia italiana al servizio del Paese in un mondo che cambia'. "I cambiamenti climatici, la poverta' diffusa e la crescente minaccia dell'insicurezza alimentare, una corretta gestione dei flussi migratori, richiedono oggi piu' che mai - ha aggiunto - maggiore interazione fra gli Stati e un multilateralismo piu' efficace. In altre parole piu' diplomazia".

