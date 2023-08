Mattarella: cittadini della Romagna non vanno lasciati soli, e' priorita' Italia

'L'alluvione ha lasciato ferite profonde' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 ago - "L'alluvione, ha lasciato ferite profonde. I cittadini della Romagna, e i loro sindaci, non vanno lasciati soli. La ripartenza delle comunita'; e, con esse, di ogni loro attivita', e' una priorita', non soltanto per chi vive qui, ma per l'intera Italia". E' l'appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, espresso in un passaggio del suo intervento al Meeting di Rimini, dedicato alla responsabilita', indicata anche dall'Onu, di tutelare l'ambiente "che - ha affermato - abbiamo incrinato e impoverito".

