Mattarella: 'sfida competitivita' non impone la delocalizzazione' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Albacina (An), 17 set - Mattarella, nel suo intervento, ha espresso alla famiglia Merloni la riconoscenza del Paese per l'opera svolta dall'imprenditore scomparso lo scorso anno e ne ha ricordato anche i valori. Merloni, ha affermato Mattarella, "ha saputo manifestare come la responsabilita' sociale sia un valore che permea e deve permeare l'iniziativa di impresa, insomma un modello sociale".

Il presidente della Repubblica ha ricordato anche l'esperienza politica di Merloni, ministro dei Lavori Pubblici tra il '92 e il '94 nei governi Amato e Ciampi: "in un ambito delicatissimo e in un frangente caratterizzato dal diffondersi di inchieste giudiziare sul settore seppe recare con coerenza, rigore e pragmatismo un contributo rilevantissimo con la legge sugli appalti pubblici da lui promossa, una normativa moderna, capace di unire la necessita' di un quadro di programmazione degli interventi al controllo della spesa pubblica del settore all'introduzione di principi di concorrenza".

La visione imprenditoriale di Francesco Merloni, inoltre, "E' esemplare di un modello di impresa moderna, lontana da logiche protezionistiche e di concentrazione. Globalizzazione senza taylorismo, rivendicava".

