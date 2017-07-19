Materie prime: Urso, presto visita con commissario Sejourne' per hub Ue a Marghera

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - "Il commissario Sejourne' mi ha chiesto di presentare un progetto e saro' presto con lui proprio in questo territorio, per visitare i luoghi dove e' possibile realizzare questo deposito strategico". Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine di un evento di FdI a Mestre, sulla possibilita' di realizzare a Porto Marghera l'hub Ue per le materie prime strategiche, ipotesi di cui aveva parlato nei giorni scorsi al Vinitaly di Verona anche il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani. Il deposito, ha spiegato Urso, "deve prevedere un grande porto, un retroporto e una piattaforma logistica sufficientemente ampia per poter contenere questi prodotti che vanno poi utilizzati laddove ci sia la necessita' per rifornire le imprese europee. Quindi parliamo di depositi piuttosto significativi, di magneti, di terre rare, di minerali preziosi". Il ministro ha aggiunto che visitera' "nelle prossime settimane col commissario Se'journe' le localita' dove e' possibile collocare questi depositi e la piattaforma logistica di Verona, particolarmente preziosa proprio per lo smistamento nel cuore industriale d'Europa, finche' siamo in condizione di presentare il progetto in maniera compiuta alla Commissione Europea".

Liv.

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