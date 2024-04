Materie prime: Urso, in preparazione decreto per concessioni minerarie

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 apr - In vista dell'entrata in vigore del regolamento europeo sulle materie prime, 'prevista per meta' aprile, stiamo predisponendo un decreto legge sulle concessioni minerarie per assicurare una catena di approvvigionamento delle materie prime critiche sicura e di rapida attuazione, nonche' per promuoverne il riciclo'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il question time alla Camera, rispondendo a una interrogazione sulle iniziative volte ad ampliare la lista di materie prime critiche la cui esportazione al di fuori dell'Ue e' soggetta a notifica, nel quadro di misure volte a favorire il riciclaggio interno di tali materie. 'Sono presenti, infatti, in Italia 16 delle 34 materie prime critiche. Oggi le nuove tecnologie consentono di riattivare le relative miniere che sono state chiuse oltre 30 anni fa, penso alle miniere di cobalto, nichel, rame, argento in Piemonte, di litio nel Lazio o alle terre rare in Sardegna, nonche' di sfruttare i rifiuti minerari accumulati nei decenni passati che ammontano ad almeno 70 milioni di metri cubi', ha affermato Urso.

