Materie prime: Urso, in preparazione decreto per concessioni minerarie -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 apr - Urso ha ricordato che 'la strategia europea punta a evitare la dipendenza da paesi extra Ue e a ridurre da 10 a 2 anni i processi di autorizzazione di progetti strategici', spiegando che 'in questo senso si colloca anche il Fondo strategico per il Made in Italy che avra' una dotazione pubblica iniziale di 1 miliardo e sara' aperto a investitori privati nazionali ed esteri'. Il ministro ha sottolineato che 'il tema delle materie prime critiche ha visto il Governo impegnato sin dall'inizio della legislatura su piu' livelli, abbiamo fornito un contributo significativo al negoziato sullo specifico regolamento, riuscendo ad ampliare la lista anche alla catena del valore della bauxite, dell'alluminio'.

Inoltre, 'abbiamo sostenuto un ampliamento della lista delle materie prime e strategiche per includere anche materie prime fondamentali per la nostra industria manifatturiera. Abbiamo anche potenziato il ruolo delle materie prime secondarie. In fase negoziale e' stato richiesto di dare spazio anche ai rottami ferrosi, inseriti nel considerando del regolamento, definendo quindi le condizioni di ammissibilita' al finanziamento dei progetti strategici', ha proseguito, specificando che per quanto riguarda i 'rottami ferrosi, essere riusciti nel loro inserimento nella lista delle materie secondarie strategiche rappresenta un tassello fondamentale per creare quel consenso indispensabile alla possibile adozione di limitazioni alle esportazioni, proprio per soddisfare le crescenti esigenze legate alla produzione di acciaio green da forno elettrico. Siamo in costante e costruttivo dialogo con la Commissione Ue su questo punto e abbiamo fatto valere i nostri argomenti nel recente forum promosso proprio a Bruxelles sul futuro della siderurgia lo scorso 20 marzo. Si e' aperta una finestra molto importante di opportunita' che sapremo cogliere'.

