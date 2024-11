Materie prime: Iren-Teha, servono 1,2 mld investimenti per ridurre dipendenza

Individuate 4 strategie di sviluppo per l'Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 nov - Con 1,2 miliardi di euro di investimenti, l'Italia puo' ridurre la dipendenza dall'estero per le materie prime critiche di quasi un terzo generando oltre 6 miliardi di euro di valore aggiunto per la filiera al 2040. E' quanto emerso in occasione dell'evento "La road map italiana per le materie prime critiche" organizzato da Iren, in cui e' stato presentato lo studio commissionato dal Gruppo e realizzato da The European house Ambrosetti (Teha) Group. Partendo dalla rilevanza strategica delle materie prime critiche, lo studio evidenzia che, in questo campo, l'Europa ha una grave dipendenza dall'estero, soprattutto dalla Cina che produce il 56% delle materie prime critiche importate in Ue. Inoltre, lo studio rileva che il gap di investimenti tra Europa e Cina e' enorme e non si appresta a ridursi: ammontano a 2,7 miliardi di euro gli investimenti realizzati dall'Europa per il comparto nel 2023, a valle dei 14,7 miliardi in Cina. Lo studio traccia un percorso di sviluppo per l'Italia che passa per quattro azioni strategiche: l'esplorazione mineraria, le partnership con i Paesi africani, la raffinazione e trattamento e il recupero dei materiali e utilizzo delle materie prime seconde nelle produzioni industriali.

