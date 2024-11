Materie prime: Iren-Teha, servono 1,2 mld investimenti per ridurre dipendenza -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 nov - In particolare, dallo studio emerge che le materie prime critiche sono gia' oggi un elemento chiave per la competitivita' nazionale contribuendo a 690 miliardi di euro di produzione industriale del Paese, pari al 32% del Pil italiano, che corrisponde alla piu' alta incidenza sul prodotto interno lordo rispetto agli altri paesi. Un dato, questo, che e' il risultato di una crescita del 51% del contributo delle materie prime critiche alla produzione industriale in Italia negli ultimi 5 anni.

Nella roadmap indicata dallo studio, a rivelarsi cruciale per il percorso di sviluppo sulle materie prime critiche sara' la corretta valorizzazione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), rispetto a cui l'Europa rappresenta il continente che ne genera il maggior quantitativo pro capite (16,2 kg).

Secondo lo studio, valutando le azioni strategiche per l'Italia, lo sviluppo dell'economia circolare e dei processi di urban mining rappresenta la soluzione a breve piu' efficace. Per contribuire a questo obiettivo, una leva strategica sara' la crescita dei volumi di Raee raccolti, il cui 70% non viene gestito correttamente per la scarsa presenza di centri di raccolta fruibili e la ridotta consapevolezza dei cittadini. Altro propulsore di sviluppo per l'economia circolare e' l'utilizzo delle materie prime seconde nelle produzioni industriali. La mancata valorizzazione di queste ultime, infatti, comporta in Italia una perdita annua di oltre 1,6 miliardi di euro di Materie prime critiche per l'industria nazionale, con un valore di export delle materie prime seconde che e' cresciuto del 75% tra il 2018 e il 2022 a fronte di un aumento limitato dei volumi importati (+13%). Fondamentale, infine, sara' investire sulla capacita' impiantistica e la realizzazione di nuovi impianti per il recupero e il trattamento, dato che ad oggi il 90% delle componenti dei Raee da cui estrarre materie prime critiche viene esportato. In Italia, infatti, gli impianti accreditati per il recupero e trattamento dei Raee non sono adeguati alla gestione dei volumi prodotti (solo 47 impianti su 1.071 risultano accreditati, pari al 4,3%). In quest'ambito, Iren si pone come apripista di un percorso di sviluppo nazionale, avviato con la creazione della piattaforma RigeneRare e proseguito con la prossima inaugurazione dell'innovativo impianto in Valdarno, il primo in Italia per il trattamento dei Raee diretto al recupero di metalli preziosi con processo idrometallurgico e una capacita' di trattamento di oltre 300 tonnellate di schede elettroniche all'anno.

'Dallo sviluppo delle materie prime critiche dipende il 32% del Pil italiano, oltre la competitivita' industriale e la sicurezza strategica nazionale. La strada piu' efficace da seguire e' quella dello sviluppo dell'economia circolare, attraverso l'incremento dei volumi di Raee raccolti, incentivare l'utilizzo delle materie prime seconde nelle produzioni industriali attraverso la definizione di criteri end-of-waste e di schemi incentivanti per l'utilizzo di materiali riciclati', ha affermato Luca Dal Fabbro, presidente di Iren, sottolineando che il gruppo da lui guidato 'e' in prima linea per l'affermazione di un nuovo paradigma di sostenibilita' e indipendenza che puo' disegnare per l'Italia un ruolo di nuova e rafforzata competitivita''.

'La solida tradizione mineraria, che in passato e' stata orgoglio nazionale, va adesso ricostruita, a partire dalle competenze e, piu' in generale, dalla consapevolezza anche sociale sul tema. In linea con quanto suggerito nella vostra road map, occorre muoversi su piu' direttrici: un ruolo fondamentale potra' averlo la ricerca per definire processi a piu' basso impiego di materie prime critiche e per sviluppare modelli virtuosi per il loro riutilizzo e riciclo', ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un messaggio inviato per l'occasione. 'A oggi resta tuttavia una dipendenza italiana quasi totale delle Materie prime critiche dalle importazioni che potrebbe aumentare, esponendo il nostro modello produttivo al rischio di approvvigionamento. Diviene allora prioritario mappare i fabbisogni nazionali, con un'analisi sia macro che riferita alle imprese strategiche. Un lavoro di approfondimento che portera' a orientare le politiche di approvvigionamento, anche ricorrendo al Fondo Nazionale Made in Italy', ha continuato Urso, concludendo che, 'in questo percorso, il vostro lavoro fornisce informazioni e analisi di grande supporto che mi auguro possano ulteriormente arricchirsi, anche all'interno della consultazione gia' avviata del libro bianco Made in Italy 2030'.

