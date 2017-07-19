Materie prime critiche: ok Senato a risoluzione, De Carlo (FdI) tema cruciale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 feb - In particolare, il documento chiede di "sollecitare la previsione di obblighi informativi da parte della Commissione europea nei confronti degli Stati membri in ordine alle imprese operanti nei loro territori" anche per "monitorare tempestivamente le vulnerabilita' del sistema produttivo"; di "promuovere il mantenimento dei piu' elevati standard di trasparenza e partecipazione pubblica nei processi di governance"; di valutare "l'opportunita' di favorire la definizione di criteri di allocazione che possano contribuire a promuovere un accesso equo e non discriminatorio alle materie prime per i settori delle energie rinnovabili e delle batterie, tenendo altresi' in considerazione le esigenze del settore della difesa, in modo da tentare di ridurre, qualora possibile, eventuali impatti sugli approvvigionamenti utili alla transizione energetica e al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione"; di "promuovere, un adeguamento degli elenchi delle materie prime e strategiche, anche in vista dei relativi aggiornamenti previsti entro maggio 2027"; infine, di "valutare l'opportunita' di aggiornare le previsioni contenute nel decreto legge numero 84 del 2024 che affida al ministero delle Imprese e del Made in Italy l'individuazione delle imprese che operano in settori strategici, di cui all'articolo 24 del regolamento Ue 2024/1252, ora oggetto di modifica ad opera del provvedimento in esame'.

com-nep

(RADIOCOR) 25-02-26 17:18:39 (0530) 5 NNNN