Masi Agricola: vendemmia gia' nel vivo, in anticipo di almeno 2 settimane su media

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 7 set - La vendemmia 2026 e' entrata nel vivo in tutte le tenute del Gruppo Masi, con raccolte che hanno preso il via con largo anticipo rispetto alla consuetudine. Secondo quanto riportato dall'azienda l'annata 2026 si distingue per le temperature elevate, la ridotta disponibilita' idrica e una successione di eventi atmosferici estremi, che hanno reso il ciclo vegetativo particolarmente complesso e difforme tra territori e vigneti. Tra gli effetti piu' evidenti si registrano il netto anticipo della maturazione fenologica, la riduzione del peso degli acini e, in alcune aree, delle rese.

"Lo stato sanitario delle uve - spiega una nota di Masi Agricola - e' complessivamente molto positivo, con parametri analitici adeguati. Abbiamo le basi per vini di struttura e intensita', ma anche di equilibrio e identita' territoriale; il carattere dell'annata si definira' tuttavia a conclusione del percorso produttivo, considerando anche la fase di appassimento nel caso dell'Amarone".

Un fenomeno quello del progressivo anticipo della vendemmia negli ultimi anni che non e' sfuggito al presidente di Masi Sandro Boscaini.

'Nella mia pluridecennale convivenza con il vigneto Masi, sparso in numerose aree trivenete e italiane, non ho ricordi di una vendemmia cosi' precoce - ha spiegato l'imprenditore gia' ai primi di agosto per le uve bianche precoci e per il Pinot Nero (Trentino, Conegliano Valdobbiadene, Oltrepo' Pavese e Grave del Friuli) e a inizio settembre nel veronese e in Valpolicella Classica per le uve scelte dell'Amarone, con un anticipo di circa due settimane rispetto alla media dell'ultimo decennio. [...] Sono entrato in azienda negli anni Sessanta e anche gli amici viticoltori di quell'epoca ricordano come fosse consuetudine, in Valpolicella, iniziare la raccolta per l'appassimento a partire dalla festa della Madonna del Rosario, cioe' il 7 ottobre'.

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(RADIOCOR) 07-09-26 16:18:49 (0377) 5 NNNN