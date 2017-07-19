Masi Agricola: il 2025 'annata di spessore', al via la vendemmia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 set - Per Masi Agricola il 2025 sara' 'un'annata di spessore, caratterizzata da un equilibrio tra sfide climatiche, grande potenziale qualitativo e nuove prospettive di valore'. Lo riferisce l'azienda vitivinicola veneta che, dopo le prime raccolte di meta' agosto nei vigneti del Trentino, del Friuli e dell'Oltrepo' Pavese, ha ufficialmente dato il via alla vendemmia 2025. 'Un'annata che, pur segnata da alcune bizzarrie climatiche, si presenta promettente', spiega l'azienda, aggiungendo che 'la produzione appare nel complesso piu' stabile rispetto al 2024 e qualita' e quantita' delle uve risultano positive'. Cosi', dalla Valpolicella Classica all'Oltrepo' Pavese, dal Valdobbiadene al Trentino e al Friuli: 'si intravedono Amaroni di carattere, spumanti eleganti, bianchi profumati e rossi di struttura e personalita''. A livello generale, il calendario vendemmiale prevede qualche giorno di ritardo rispetto al 2024 riportandosi peraltro in linea con le annate della decade. Il 19 settembre, atteso evento 'Festa della Vendemmia' a Masi Tenuta Canova Gargagnago di Valpolicella.

