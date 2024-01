Maserati: Luca Delfino nominato nuovo chief commercial officer globale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 gen - Luca Delfino e' stato nominato nuovo chief commercial officer globale di Maserati. Delfino negli ultimi tre anni ha ricoperto la carica di managing director per la regione Emea.

Entrato a far parte del marchio italiano del lusso nel 2007 in qualita' di aftersales business manager per i mercati di Medio Oriente, Africa ed Europa, nel corso degli anni ha ricoperto ruoli importanti con livelli di responsabilita' crescenti e ha avuto l'opportunita' di immergersi e conoscere i numerosi mercati del marchio. Davide Grasso, ceo Maserati ha commentato: 'Luca e' uno di noi; abbiamo avuto la possibilita' di lavorare fianco a fianco con lui negli ultimi anni e abbiamo apprezzato la sua crescita e il suo contributo. Era la scelta naturale per ricoprire questo ruolo. In quanto parte del leadership team del marchio, sara' chiamato a dare un contributo essenziale al successo di Maserati in questo momento cosi' impegnativo e stimolante per il nostro settore". Luca Delfino, cco Maserati ha detto: 'Maserati e' la mia famiglia e sono molto felice di essere stato scelto per ricoprire un simile ruolo di responsabilita' e di prestigio. Negli ultimi diciassette anni sono cresciuto all'interno dell'azienda italiana e ho avuto l'opportunita' di rappresentare il marchio nel mondo in vari ruoli e mercati. Questo nuovo impegno rappresenta per me una nuova sfida, e sono grato al marchio per avere riposto ancora una volta fiducia in me proprio nel momento in cui stiamo entrando in una nuova era".

Com-Chi

