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            Maserati: lancia nuova campagna comunicazione e presenta film

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 lug - Maserati lancia una nuova campagna di comunicazione, realizzata in collaborazione con l'agenzia creativa Migrante, e presenta un film che intreccia due traiettorie parallele: quella del Brand, tornato alla carica con una gamma rinnovata e una forte ambizione di eccellere a livello globale, e quella della passione italiana per la sportivita' a 360 gradi, votata a rialzarsi e a stupire di nuovo. A dare corpo e voce a questa promessa e' Alessandro Del Piero, protagonista del video che andra' on air questa sera. Il film, integralmente realizzato con tecnologia AI, vede la nuova Maserati GranTurismo viaggiare in una New York deserta.

            mar-com

            (RADIOCOR) 19-07-26 18:12:23 (0408) 5 NNNN

              


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