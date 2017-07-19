Maserati: con Marchesi Antinori per serie limitata Grecale Tributo Il Bruciato

Parte programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 ott - Maserati e Marchesi Antinori hanno presentato Grecale Tributo Il Bruciato, realizzate nell'ambito del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. Da un incontro tra il Suv del Tridente e Il Bruciato, celebre vino di Bolgheri, nascono delle vetture esclusive, una serie limitata che unisce due icone italiane. Pensata e realizzata in collaborazione con una tra le piu' antiche aziende vitivinicole familiari al mondo, "Grecale Tributo Il Bruciato simboleggia l'incontro tra il dinamismo elegante della Casa del Tridente e il carattere deciso del vino Il Bruciato, prodotto nel cuore di Bolgheri", si legge in una nota.

"Grecale Tributo Il Bruciato e' il frutto di un lavoro esclusivo che ruota intorno all'essenza di Maserati come epitome del lusso italiano nel mondo. Una realizzazione per pochi, creata quasi su misura, ispirata alla tradizione, all'innovazione e all'artigianalita' 100% made in Italy.

Espressione del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie", ha detto Giovanni Perosino, chief marketing e communication officer di Maserati. Il Bruciato "e' stato prodotto per la prima volta nel 2002: un'annata complessa, segnata dalle sfide e dalla pioggia. Da quella difficolta' e' nato un nuovo vino moderno e accessibile: un invito ad avvicinarsi e vivere l'esperienza di un grande vino", ha detto Renzo Cotarella, Ceo di Marchesi Antinori, sottolineando che "come accade con una grande vettura, cio' che conta non e' solo la perfezione tecnica, ma la capacita' di rendere straordinario cio' che e' quotidiano, unendo identita', eleganza e piacere. La Grecale Tributo Il Bruciato e' un omaggio a quest'essenza e alla terra di Bolgheri".

