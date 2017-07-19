Maschio Gaspardo: ricavi vendite 2025 a 390 mln (+12%), utile a 11,2 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 08 apr - Con il supporto di Simest, il Gruppo ha avviato un piano di espansione industriale che prevede un investimento di circa 30 milioni di euro, l'acquisizione di un'area di 100.000 metri quadrati e la realizzazione di un nuovo stabilimento destinato a raddoppiare la capacita' produttiva nel subcontinente indiano.

"La nostra strategia - spiega Luigi De Puppi, ad di Maschio Gaspardo - e' consolidare la leadership in Europa e accelerare nei mercati adalto potenziale come Nord America, India e America Latina. Stiamo costruendo un modello industriale basato sulla qualita' del prodotto, sulla puntualita' delle consegne e sull'affidabilita' del servizio.

Il 2026 presenta sfide importanti legate all'instabilita' geopolitica, ma la diversificazione geografica raggiunta ci permette di affrontarlo con prudente ottimismo".

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(RADIOCOR) 08-04-26 16:51:54 (0518) 5 NNNN