Marmomac: nel I sem 2024 export a 1,06 mld (+4,2%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 24 set - Nel primo semestre del 2024 il valore dell'export italiano di marmi, travertini, graniti e pietre naturali ha raggiunto i 1.067,3 mln di euro, +4,2% rispetto all'1 semestre 2023. A far segnare la crescita maggiore sono state le vendite di grezzi, che hanno toccato i 220,8 mln (+8,3%), ma si segnala anche la buona dinamica (+3,2%) delle esportazioni di prodotti lavorati e semilavorati, attestate si a 846,5 mln.

Questi dati, elaborati dal Centro Studi di Confindustria Marmomacchine, sono stati presentati questa mattina in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2024 di Marmomac, fiera di riferimento a livello internazionale per la filiera tecno-marmifera (.485 le aziende espositrici presenti di cui oltre il 68% estere provenienti da 55 paesi) in programma a Veronafiere dal 24 al 27 settembre.

A trainare le esportazioni italiane di grezzi sono stati soprattutto gli ordini dalla Cina, confermatasi anche nel 1 semestre 2024 come la principale destinazione per i blocchi estratti in Italia con 105,9 mln di import (+15,4% su base annua) e una quota vicina al 50%, mentre sono in flessione le vendite verso l'India (-12,7%, 2 buyer con 21,5 mln). Per quanto riguarda invece i lavorati e semilavorati, la classifica dei mercati di riferimento e' guidata sempre dagli Stati Uniti, i cui acquisti sono stati pari a 251,9 mln (+10,7%), seguiti dalla Germania con 63,3 mln (in diminuzione del 14,7%), dalla Francia con 62,5 mln (+11,4%). Al 4 posto tra i Paesi di destinazione per i manufatti lapidei italiani e' salita l'Arabia Saudita (con 48,1 mln), che grazie a un incremento delle importazioni del 77,9% ha superato Svizzera (con 46,7 mln, -9,6%), Emirati Arabi Uniti (con 32,2 mln, -0,8%) e Regno Unito (con 31,7 mln, +10,2%).

