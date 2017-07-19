Marghera: Carron, ha i numeri per diventare Hub europeo di terre rare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 12 giu - "Oggi l'Europa ha capito anche attraverso il vicepresidente della Commissione Se'journe' che qui non stiamo parlando di un terreno come un altro ma di un luogo dove l'industria chimica ha fatto storia. Qui non c'e' solo tradizione, c'e' un intera infrastruttura logistica e industriale fatta di intermodalita' di un grande porto, di un retroporto che arriva fino a Quadrante Europa a Verona e oltre e molto altro ancora".

Cosi' la presidente di Confindustria veneto Est Paola Carron a margine della conferenza stampa del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario europeo per l'industria Ste'phane Se'journe' riuniti presso la Heritage Tower di Marghera a Venezia dopo avere visitato i luoghi che potenzialmente potrebbero ospitare il nuovo hub europeo di stoccaggio delle materie prime critiche. E tra questi un sito di proprieta' di Eni proprio nell'area di Porto Marghera.

"Quando si fa sistema tra Comune, Regione, Governo Centrale, imprese e infrastrutture del territorio e si lavora tutti per andare nella stessa direzione di solito l'esito e' positivo - ha aggiunto Carron. - Questo infatti non e' solo un progetto industriale e strategico ma anche un modo anche per riqualificare una parte della citta' che richiedeva da tempo.

interventi di rilancio".

(RADIOCOR) 12-06-26 13:55:34 (0343) 5 NNNN