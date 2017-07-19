Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Marghera: Carron, ha i numeri per diventare Hub europeo di terre rare

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 12 giu - "Oggi l'Europa ha capito anche attraverso il vicepresidente della Commissione Se'journe' che qui non stiamo parlando di un terreno come un altro ma di un luogo dove l'industria chimica ha fatto storia. Qui non c'e' solo tradizione, c'e' un intera infrastruttura logistica e industriale fatta di intermodalita' di un grande porto, di un retroporto che arriva fino a Quadrante Europa a Verona e oltre e molto altro ancora".

            Cosi' la presidente di Confindustria veneto Est Paola Carron a margine della conferenza stampa del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario europeo per l'industria Ste'phane Se'journe' riuniti presso la Heritage Tower di Marghera a Venezia dopo avere visitato i luoghi che potenzialmente potrebbero ospitare il nuovo hub europeo di stoccaggio delle materie prime critiche. E tra questi un sito di proprieta' di Eni proprio nell'area di Porto Marghera.

            "Quando si fa sistema tra Comune, Regione, Governo Centrale, imprese e infrastrutture del territorio e si lavora tutti per andare nella stessa direzione di solito l'esito e' positivo - ha aggiunto Carron. - Questo infatti non e' solo un progetto industriale e strategico ma anche un modo anche per riqualificare una parte della citta' che richiedeva da tempo.

            interventi di rilancio".

            (RADIOCOR) 12-06-26 13:55:34 (0343) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Eni 22,845 -3,83 14.54.04 22,71 23,345 22,985


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.