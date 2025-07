Marelli: Fiom, chiusa prima fase Chapter 11, ora garanzie e prospettive in Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 lug - "Con la chiusura della prima fase del Chapter 11 si apre per Marelli una nuova e delicata fase. La nuova proprieta', composta da Deutsche Bank e Svp, nei prossimi mesi dovra' lavorare per risanare l'azienda dal forte indebitamento, circa 5 miliardi.

Il rischio e' che questa ristrutturazione finanziaria possa avere effetti negativi sull'occupazione e la tenuta degli stabilimenti". Lo hanno detto Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore mobilita', e Ciro D'Alessio, coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil, ricordando che il 31 luglio, durante l'incontro previsto al Mimit, il sindacato chiedera' "a Marelli garanzie certe rispetto al futuro dell'azienda nel nostro Paese e contestualmente chiedera' al Governo di attivare tutti gli strumenti possibili, senza escludere anche una partecipazione diretta nell'azienda, affinche' vengano garantite le produzioni, gli investimenti e i livelli occupazionali in tutti i siti italiani". I lavoratori di Marelli, aggiungono Lodi e D'Alessio, "hanno gia' fatto grandi sacrifici per l'utilizzo massiccio di ammortizzatori sociali. Ora sono necessarie risposte dall'azienda e dal Governo per garantire lavoro e prospettive ci crescita". L'intero settore automotive "e' strategico per il nostro Paese e deve essere messo in sicurezza con il contributo imprescindibile delle imprese e con scelte oculate del Governo in termini di risorse per affrontare la transizione ecologica", hanno concluso.

