Mare: Zanetti (Confindustria), strategico e genera valore, servono 175mila persone

Nell'intervista al Corriere della Sera (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 set - 'Il mare non e' un settore ma e' una piattaforma industriale strategica per l'Italia. L'economia del mare genera 225 miliardi di valore complessivo, un terzo riguarda quello diretto, ma due terzi in realta' e' il valore attivato sul resto dell'economia.

Quindi parliamo di un comparto che ha numeri significativi e ha un effetto sul resto dell'economia che e' il doppio rispetto a quello che ha sul settore stesso diretto". Lo afferma Mario Zanetti, special advisor di Confindustria per l'Economia del Mare, in una video intervista in occasione dell'evento del Corriere della Sera 'L'Economia del Mare - Il mare: motore di crescita'.

"La Blue Economy - aggiunge - gia' da molto tempo sta investendo nella transizione energetica e nelle nuove tecnologie. Ma le competenze sono decisamente uno dei pilastri sui quali possiamo sviluppare il futuro dell'economia del mare. Pensiamo che solo nei prossimi cinque anni, secondo le nostre previsioni, questo comparto avra' bisogno di 175.000 persone. Un numero importante. Quindi dobbiamo trasformare questa forza in una vera politica industriale del mare, capace di rafforzare la competitivita' del Paese.'.

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(RADIOCOR) 14-09-26 19:55:28 (0578) 5 NNNN