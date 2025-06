Mare: Zanetti (Confindustria), e' leva chiave sviluppo, serve visione condivisa

In arrivo documento strategico con contributo Assiterminal (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 giu - "Il mare e' una leva chiave per lo sviluppo, l'innovazione e la sostenibilita'" e 'Assiterminal e' un'associazione strategica per il settore portuale e ha contribuito attivamente al progetto di Confindustria sull'economia del mare, insieme alle altre realta' del nostro sistema del comparto della blue economy". Lo ha detto Mario Zanetti, delegato del presidente di Confindustria per l'economia del mare, all'Assemblea di Assiterminal ricordando che il prossimo 15 luglio verra' presentato il documento strategico "che definisce una visione di lungo termine e propone azioni concrete per rafforzare la competitivita' del sistema economico legato al mare".

Assiterminal, ha proseguito, "ha portato la prospettiva dei terminal portuali, snodi cruciali della logistica industriale e commerciale, dove si misura ogni giorno l'efficienza, la competitivita' e la capacita' del nostro sistema economico di dialogare con i mercati globali".

"Oggi il mare e' una leva chiave per sviluppo, innovazione e sostenibilita' - ha evidenziato - Per valorizzarlo serve una visione condivisa tra imprese, istituzioni, mondo della ricerca e della formazione. Investire in infrastrutture, porti, flotte, significa rafforzare la sovranita' economica italiana ed europea. Ora e' il momento di agire".

