Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Marcolin: inaugurato nuovo showroom di Barcellona per mercato Emea

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 20 nov - Marcolin, tra i leader mondiali nel settore dell'eyewear, ha ufficialmente inaugurato il suo nuovo showroom a Barcellona. Situato nel cuore della citta' catalana, lungo la celebre Avenida Diagonal, il nuovo spazio e' stato progettato dallo studio di design milanese Navone Associati.

            "Siamo orgogliosi di aprire le porte del nostro nuovo showroom di Barcellona, una citta' dinamica e strategica per la nostra crescita nell'area Emea - ha dichiarato Antonio Jove', head of Emea di Marcolin. - Questo spazio rappresenta un passo importante nel rafforzamento della nostra presenza commerciale nel mercato spagnolo e nel Sud Europa, in linea con la visione globale del Gruppo e in continuita' con le precedenti aperture di Parigi, New York e Londra. Questo showroom e' stato concepito proprio per creare un luogo in cui ascolto, dialogo e collaborazione possano tradursi in esperienze concrete e relazioni di lungo periodo".

            Marcolin Group dispone di una rete globale costituita da 15 filiali in tutto il mondo, in Europa (Benelux, Dach, Francia, Italia, Paesi nordici, Portogallo, Spagna, Regno Unito), America (Stati Uniti, Brasile, Messico), Asia (Hong Kong, Shanghai, Singapore) e Australia (Sidney), 1 joint venture (Uae) e oltre 150 distributori partner internazionali.

            Com-col-ric

            (RADIOCOR) 20-11-25 11:43:19 (0269) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.