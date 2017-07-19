Marcolin: inaugurato nuovo showroom di Barcellona per mercato Emea

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 20 nov - Marcolin, tra i leader mondiali nel settore dell'eyewear, ha ufficialmente inaugurato il suo nuovo showroom a Barcellona. Situato nel cuore della citta' catalana, lungo la celebre Avenida Diagonal, il nuovo spazio e' stato progettato dallo studio di design milanese Navone Associati.

"Siamo orgogliosi di aprire le porte del nostro nuovo showroom di Barcellona, una citta' dinamica e strategica per la nostra crescita nell'area Emea - ha dichiarato Antonio Jove', head of Emea di Marcolin. - Questo spazio rappresenta un passo importante nel rafforzamento della nostra presenza commerciale nel mercato spagnolo e nel Sud Europa, in linea con la visione globale del Gruppo e in continuita' con le precedenti aperture di Parigi, New York e Londra. Questo showroom e' stato concepito proprio per creare un luogo in cui ascolto, dialogo e collaborazione possano tradursi in esperienze concrete e relazioni di lungo periodo".

Marcolin Group dispone di una rete globale costituita da 15 filiali in tutto il mondo, in Europa (Benelux, Dach, Francia, Italia, Paesi nordici, Portogallo, Spagna, Regno Unito), America (Stati Uniti, Brasile, Messico), Asia (Hong Kong, Shanghai, Singapore) e Australia (Sidney), 1 joint venture (Uae) e oltre 150 distributori partner internazionali.

Com-col-ric

(RADIOCOR) 20-11-25 11:43:19 (0269) 5 NNNN