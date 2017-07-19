Marche: tornano gli eventi di Conero & riviera sportime e city tennis tour 2026 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - 'Conero & Riviera Sportime - ha detto Tiziano Consoli, assessore allo Sport Regione Marche - e' una vetrina d'eccellenza che celebra il connubio perfetto tra vacanza e attivita' fisica. In questo scenario unico, dove l'azzurro del mare incontra il verde del Parco, lo sport si conferma il miglior linguaggio per raccontare la bellezza delle Marche. City Tennis Tour e' invece una manifestazione che porta il grande agonismo nel cuore delle nostre citta'. Il tennis si conferma uno sport capace di unire generazioni diverse e attraverso le diverse tappe del tour, non promuoviamo solo il talento tecnico, ma anche i valori della correttezza e del sano confronto. Il City Tennis Tour e' un viaggio che attraversa le Marche, valorizzando le realta' cittadine e offrendo agli appassionati l'opportunita' di vivere il tennis come un momento di aggregazione e crescita sociale', ha concluso Consoli.

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