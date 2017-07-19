Marche: Tajani, ingresso nella Zes unica fara' si' che le imprese lavorino meglio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Ancona, 17 set - "Siamo riusciti, con un grande lavoro di squadra, partendo dal territorio, passando attraverso il Parlamento nazionale e lavorando con la Commissione europea, a far si' che anche le Marche, insieme all'Umbria, facessero parte della Zes unica, che dovra' permettere alle imprese di poter lavorare meglio, di investire meglio". Cosi' il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento ad Ancona a un evento elettorale a sostegno di Francesco Acquaroli, presidente uscente e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Marche. "Quale opportunismo? Noi vogliamo far si' che le imprese e delle Marche possano prosperare e possano creare sempre piu' posti di lavoro.

Questo e' l'obiettivo che ci siamo fissati, lavorando sulla Zes unica, che rappresenta e rappresentera' una straordinaria opportunita' per tutta questa regione".

