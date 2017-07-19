Marche: stanziati quasi 1,5 milioni per i Centri per la famiglia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - Tra le novita' piu' rilevanti c'e' il sostegno alla maternita' e alla genitorialita' nei primi mille giorni di vita del bambino. E' prevista l'introduzione della figura dell'assistente materna, che affianchera' a domicilio le donne in gravidanza e i neogenitori, offrendo ascolto, orientamento e un aiuto concreto nella gestione della quotidianita'. Il piano prevede inoltre iniziative di sensibilizzazione e percorsi formativi su affidamento familiare e adozione, con il coinvolgimento diretto di famiglie e operatori. E' prevista l'apertura di 11 nuovi Centri per la famiglia nei comuni di Mondolfo, Ancona, Falconara, Osimo, Appignano, San Ginesio, Tolentino, Altidona, Monteprandone e Ascoli Piceno, rafforzando la presenza dei servizi soprattutto nei territori piu' distanti dai principali poli urbani.

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(RADIOCOR) 09-05-26 11:17:54 (0203)SAN,PA 5 NNNN