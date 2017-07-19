Marche: stanziati 600mila euro ristori agli allevatori colpiti da Blue Tongue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - La Regione Marche attiva un importante intervento a sostegno degli allevatori colpiti dall'epidemia di Blue Tongue, la febbre catarrale degli ovini che nel 2025 ha interessato il territorio regionale, provocando conseguenze rilevanti per numerose aziende zootecniche. L'emergenza, trasmessa da insetti vettori, ha coinvolto 163 allevamenti, oltre 30.000 capi ovini e diversi altri ruminanti, confermando la necessita' di un'azione regionale sia sul piano del ristoro sia su quello della prevenzione tempestiva. E' importante ricordare che la Blue Tongue non e' trasmissibile all'uomo e non si contrae attraverso il consumo di alimenti di origine animale. Saranno disponibili 600 mila euro per garantire ristori fino all'80% dei costi sostenuti da tutti gli allevatori che avevano gia' presentato domanda nell'ambito del bando 2025, dando cosi' una risposta concreta alle aziende ammesse.

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(RADIOCOR) 17-05-26 15:41:22 (0393)FOOD,PA 5 NNNN