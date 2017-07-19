Marche: stanziati 600mila euro ristori agli allevatori colpiti da Blue Tongue -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - 'Parliamo di una criticita' sanitaria ed economica seria, che ha inciso pesantemente su una filiera importante della zootecnia marchigiana e che richiedeva una risposta concreta. Abbiamo lavorato per rafforzare l'intervento regionale, dando continuita' e struttura al sostegno economico e guardando al tempo stesso alla prevenzione - sottolinea il vicepresidente e assessore con delega alla Zootecnia della Regione Marche, Enrico Rossi - Per questo affiancato alle misure di ristoro un'azione mirata di prevenzione. Sara' infatti attivato uno specifico intervento a favore della vaccinazione e dell'utilizzo di strumenti utili a contenere la diffusione dei vettori biologici che trasmettono la malattia'.

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