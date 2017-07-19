Marche: Regione stanzia 5,1 milioni per i giovani che vogliono fare impresa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 ott - Dare ai giovani la possibilita' non solo di trovare lavoro, ma anche di crearlo nelle Marche, costruendo qui il proprio percorso professionale e personale. E' questa la visione alla base dell'intervento approvato dalla giunta regionale, che mette a disposizione 5,1 milioni di euro per sostenere la nascita di nuove imprese e attivita' professionali promosse da giovani under 36. 'I giovani rappresentano una priorita' del nostro impegno di governo, perche' investire sulle loro capacita' significa investire sul futuro delle Marche - spiega il presidente della Regione Francesco Acquaroli -. Vogliamo che le nuove generazioni possano trovare nella nostra regione le condizioni per esprimere il proprio talento, realizzare i propri progetti e contribuire alla crescita delle nostre comunita'. Sostenere con risorse concrete chi sceglie di avviare un'attivita' significa rafforzare il tessuto economico regionale e, allo stesso tempo, costruire nuove prospettive per il futuro'.

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