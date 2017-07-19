Marche: Regione stanzia 5,1 milioni per i giovani che vogliono fare impresa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 ott - 'Il nostro obiettivo e' dare ai giovani l'opportunita' di scegliere di restare nelle Marche - dichiara l'assessore regionale al Lavoro Tiziano Consoli -. Restare deve essere una scelta possibile, non una rinuncia. Per questo dobbiamo creare condizioni concrete: strumenti, risorse e opportunita' che permettano a chi ha idee, competenze e voglia di mettersi in gioco di costruire qui il proprio futuro'. Le risorse saranno articolate su due annualita': 3,1 milioni di euro nel 2026 e 2 milioni nel 2027. Il sostegno previsto e' pari a 20 mila euro a fondo perduto per la nascita di nuove attivita' economiche, comprese imprese, liberi professionisti e studi professionali.

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