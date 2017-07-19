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            Marche: Regione rafforza oncologia di precisione con Molecular Tumor Board

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - La Regione Marche rafforza le attivita' del Molecular Tumor Board (MTB) regionale, il gruppo multidisciplinare dedicato alla valutazione dei casi oncologici complessi e all'integrazione delle informazioni cliniche, patologiche e genomiche per orientare le scelte terapeutiche. E' stato disposto un finanziamento complessivo di 624 mila euro per il progetto di potenziamento delle attivita' del MTB, con 267.588 euro impegnati per l'annualita' 2026. Il progetto, predisposto dalla Clinica Oncologica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e approvato dal Coordinamento Regionale della Rete Oncologica il 3 agosto scorso, si inserisce nell'attuazione del Piano Oncologico Nazionale 2023-2027.

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            (RADIOCOR) 20-09-26 11:18:09 (0175)SAN,PA 5 NNNN

              


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