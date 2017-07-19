Marche: Regione rafforza oncologia di precisione con Molecular Tumor Board -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - 'Investire nell'oncologia di precisione - dichiara l'assessore regionale alla Sanita', Paolo Calcinaro - significa mettere le competenze e le innovazioni disponibili al servizio di percorsi di cura sempre piu' personalizzati. Il potenziamento del Molecular Tumor Board rafforza la Rete Oncologica Regionale e consente di integrare professionalita' e informazioni diverse nella valutazione dei casi piu' complessi. Questo finanziamento e' anche il risultato della scelta di istituire la Rete Oncologica Regionale: senza una rete strutturata, infatti, queste risorse non avrebbero potuto arrivare all'oncologia del territorio'.

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(RADIOCOR) 20-09-26 11:20:08 (0176)SAN,PA 5 NNNN