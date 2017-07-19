Marche: Regione finanzia tutti i progetti presentati su trasferimento tecnologico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 lug - Tutti i progetti presentati nell'ambito del bando regionale delle Marche 'Reti per il trasferimento tecnologico' sono stati approvati e finanziati, con investimenti complessivi per oltre 4,4 milioni di euro a fronte di contributi pubblici per 2,8 milioni. Un risultato che conferma la solidita' del sistema marchigiano della ricerca e dell'innovazione e la capacita' del territorio di esprimere progettualita' qualificate anche in ambiti ad alta tecnologia, in linea con le priorita' europee STEP. STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) e' l'iniziativa dell'Unione europea che sostiene lo sviluppo di tecnologie strategiche per la competitivita' industriale.

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