Marche: Regione finanzia tutti i progetti presentati su trasferimento tecnologico -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 lug - 'Il fatto che tutti i progetti presentati siano stati finanziati e' un segnale molto positivo - sottolinea l'assessore regionale alle Attivita' produttive, Giacomo Bugaro -. Significa che nelle Marche esistono competenze, capacita' progettuale e una rete dell'innovazione in grado di rispondere alle sfide tecnologiche piu' avanzate. Con questo intervento rafforziamo il collegamento tra ricerca e impresa, offrendo alle aziende strumenti concreti per innovare processi e prodotti e migliorare la propria competitivita' sui mercati'. La graduatoria, nell'ambito del PR Marche FESR 2021-2027, si articola in due linee. La prima, dedicata alla ricerca industriale e al trasferimento tecnologico, attiva investimenti per 4,24 milioni di euro, con 2,6 milioni di contributi. La seconda, attivata da tre progetti, sostiene il rafforzamento dell'ecosistema dell'innovazione con ulteriori 227 mila euro, interamente finanziati per attivita' di diffusione e valorizzazione dei risultati.

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