Marche: Regione e Inail per diritto lavoro persone con disabilita' da infortunio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 giu - E' stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra la Regione Marche e l'INAIL - Direzione regionale Marche per la condivisione di obiettivi e la realizzazione di iniziative congiunte a sostegno del diritto al lavoro delle persone con disabilita' derivante da infortunio o malattia professionale. L'accordo e' stato siglato dall'assessore regionale al Lavoro Tiziano Consoli e dal direttore regionale INAIL Marche Piero Iacono.

Il documento punta a consolidare la collaborazione tra i due enti per favorire il reinserimento e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro, valorizzando gli strumenti del collocamento mirato previsti dalla Legge 68/1999. Attraverso il protocollo, Regione Marche e INAIL metteranno in rete competenze, informazioni e percorsi formativi, promuovendo azioni coordinate a favore dei lavoratori infortunati o affetti da malattie professionali e delle imprese coinvolte nei processi di inserimento e reinserimento lavorativo.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 27-06-26 16:48:18 (0342)SAN,PA 5 NNNN