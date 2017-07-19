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            Marche: Regione e Inail per diritto lavoro persone con disabilita' da infortunio -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 giu - 'Con la firma di questo protocollo con INAIL - commenta l'assessore Consoli - la Regione Marche conferma e rafforza il proprio impegno nel promuovere politiche attive del lavoro sempre piu' inclusive e attente alle esigenze delle persone piu' fragili. Insieme al direttore regionale Piero Iacono condividiamo un percorso di collaborazione istituzionale che mette al centro l'inserimento e il reinserimento lavorativo delle persone piu' vulnerabili, valorizzando una rete di interventi capace di offrire risposte concrete e personalizzate'.

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            (RADIOCOR) 27-06-26 16:51:30 (0343)SAN,PA 5 NNNN

              


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