            Notizie Radiocor

            Marche: rafforzati gli interventi a tutela dei minori in fragilita' familiare

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 mar - La Regione Marche conferma e potenzia il proprio impegno a favore dei minorenni in situazioni di fragilita' familiare, attraverso un pacchetto organico di interventi finanziati dal Fondo Nazionale Politiche Sociali 2024-2026, con risorse dedicate al sostegno dell'affidamento familiare, all'accoglienza in comunita' e allo sviluppo dei servizi territoriali specializzati. Per garantire la protezione dei minorenni che vivono situazioni familiari complesse, la Regione sostiene gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) con 1,7 milioni di euro per ciascuna annualita' 2024, 2025 e 2026, destinati alla copertura delle spese sostenute dai Comuni per gli affidi familiari.

