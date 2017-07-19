Marche: rafforzamento dell'area emergenza-urgenza e nuove assunzioni sanita' -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mar - Tra gli interventi di maggiore rilievo figura l'indizione del concorso pubblico per la copertura di tre posti di dirigente medico nella disciplina di Medicina d'Emergenza-Urgenza: 'Un passo fondamentale - evidenzia Calcinaro - per rafforzare stabilmente l'organico dedicato al pronto intervento e alla gestione delle urgenze cliniche'. Assunzioni a tempo pieno indeterminato anche in Oncologia. Inoltre, e' prevista l'assunzione a tempo indeterminato di 23 unita' infermieristiche nell'AST di Ascoli Piceno e di 35 nell'AST di Fermo, che attingono alle graduatorie esistenti.
'Necessaria - precisa l'assessore - per garantire continuita' assistenziale e potenziamento dei servizi e atti importanti, concreti, che fortificano gli attuali organici'.
