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            Notizie Radiocor

            Marche: pubblicato il bando 2026 per valorizzare lo spettacolo dal vivo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 ago - Sostiene iniziative nei settori della musica, del teatro, della danza, del circo e dello spettacolo viaggiante il Bando pubblicato dalla Regione Marche finalizzato alla crescita e alla qualificazione del sistema culturale regionale.

            La misura valorizza progetti di interesse che contribuiscono allo sviluppo culturale del territorio, premiando in particolare le proposte di elevato valore artistico e culturale, che valorizzano il patrimonio storico e artistico marchigiano, sostengono la crescita professionale dei giovani e dei livelli occupazionali del settore, aperti al confronto nazionale e internazionale, innovatori nel linguaggio artistico e promotori dell'accesso allo spettacolo per tutti, con particolare attenzione alle nuove generazioni, alle persone con disabilita' e a quelle in condizioni di svantaggio sociale.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 15-08-26 15:32:15 (0334)PA 5 NNNN

              


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