Marche: pubblicato il bando 2026 per valorizzare lo spettacolo dal vivo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 ago - 'Con questo bando - dichiara il sottosegretario alla presidenza della Giunta Silvia Luconi - confermiamo l'impegno della Regione Marche a favore di un settore che rappresenta una delle espressioni piu' vitali della nostra identita' culturale. Lo spettacolo dal vivo e' arte, cultura e spirito di comunita', ma e' anche lavoro, formazione e attrattivita' per i territori.

Investiamo sui giovani talenti, sulle realta' professionali e associative che ogni giorno animano la vita culturale delle Marche e su quei progetti capaci di innovare i linguaggi, coinvolgere nuovi pubblici e creare occasioni di crescita e partecipazione. Sostenere lo spettacolo dal vivo significa investire nel futuro culturale della nostra regione e nella qualita' della vita delle nostre comunita''.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 15-08-26 15:42:10 (0338)PA 5 NNNN