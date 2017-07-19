Marche: pubblicato bando per la creazione di comunita' energetiche rinnovabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - Un impulso alla realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e l'integrazione di sistemi intelligenti per la gestione e la distribuzione dell'energia: con una dotazione finanziaria di 3,8 milioni di euro, la Regione Marche ha pubblicato il bando PR FESR Marche 2021-2027 destinato alle Comunita' Energetiche Rinnovabili (CER). Il bando finanzia la realizzazione e il potenziamento di impianti fotovoltaici, agrivoltaici, mini-eolici, mini-idroelettrici e per lo sfruttamento dell'energia marina da moto ondoso, purche' inseriti all'interno di configurazioni di Comunita' Energetiche Rinnovabili. Sono inoltre ammissibili investimenti per sistemi di accumulo, smart grid, monitoraggio e telecontrollo dell'energia, nonche' le spese tecniche e di costituzione delle Comunita' energetiche.

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