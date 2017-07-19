Marche: pubblicato bando per la creazione di comunita' energetiche rinnovabili -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - 'Un ulteriore passo verso la transizione energetica e la sostenibilita' ambientale in un periodo particolarmente critico dove i costi dell'energia stanno pesando sulla competitivita' delle imprese e sui bilanci di enti pubblici e famiglie - dichiara l'assessore allo Sviluppo economico e distribuzione dell'energia Giacomo Bugaro - Le Comunita' energetiche rappresentano uno strumento strategico perche' consentono a cittadini, imprese ed enti pubblici di produrre e condividere energia rinnovabile, generando benefici ambientali, economici e sociali per i territori. Con questa misura confermiamo l'impegno a sostenere progetti capaci di aumentare l'autoconsumo, ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e favorire l'innovazione tecnologica, contribuendo a raggiungere gli obiettivi regionali ed europei di decarbonizzazione'.

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