Marche: pubblicato bando da 1,2 milioni di euro per sicurezza urbana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - E' stato pubblicato il nuovo bando della Regione Marche, con una dotazione complessiva di 1,2 milioni di euro, destinato a Comuni, Unioni di Comuni e Province per sostenere interventi di sicurezza urbana, videosorveglianza, potenziamento delle control room e introduzione di tecnologie innovative per il presidio del territorio. Le domande potranno essere presentate entro il 30 settembre 2026, termine ultimo per l'accesso ai contributi. 'La misura rientra nell'Operazione 'Marche Sicure' - sottolinea il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli - e punta a rafforzare la capacita' degli enti locali di prevenire e contrastare i fenomeni che incidono sulla sicurezza delle comunita', sostenendo investimenti concreti, immediatamente realizzabili e coerenti con le esigenze dei singoli territori'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 12-09-26 15:39:47 (0361)PA 5 NNNN