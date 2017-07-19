Marche: pubblicato bando da 1,2 milioni di euro per sicurezza urbana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - 'Videosorveglianza, control room e sistemi integrati rappresentano un supporto fondamentale per la prevenzione e per il lavoro delle amministrazioni locali e delle forze di polizia impegnate quotidianamente a garantire la sicurezza delle nostre comunita' - aggiunge l'assessore alle Politiche integrate per la sicurezza e Polizia Locale Enrico Rossi - Vogliamo investire in strumenti sempre piu' capillari, innovativi, in grado di dare risposte alla necessita' di sicurezza, reale e percepita, da parte dei cittadini. I criteri di assegnazione sono stati definiti con un'attenzione particolare ai progetti caratterizzati da elevata qualita', integrazione tecnologica, capacita' di operare in rete con altri soggetti istituzionali, equilibrio tra aree con specifiche dinamiche territoriali e comuni piu' piccoli, comunque capaci di presentare proposte efficaci, ma che non sono riusciti ad accedere ad opportunita' analoghe di carattere nazionale'.

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