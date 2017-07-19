Marche: protocollo Regione-Ufficio-ADMO su salute e volontariato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - Promuovere tra i giovani la donazione di midollo osseo e cellule staminali, insieme alla cultura della salute, del volontariato e della cittadinanza attiva. Nasce con questo obiettivo il Protocollo d'Intesa sottoscritto da Regione Marche, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e ADMO Marche ODV per diffondere nelle scuole superiori marchigiane corretti stili di vita, pratica sportiva e partecipazione responsabile alla comunita'. Attraverso il Protocollo saranno attivati percorsi di informazione e formazione rivolti agli studenti, iniziative condivise di volontariato e progetti educativi integrabili anche nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, con particolare attenzione alla promozione della donazione di midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche.

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