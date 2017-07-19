Marche: protocollo Regione-Ufficio-ADMO su salute e volontariato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - 'La sottoscrizione di questo protocollo nasce dalla volonta' di unire mondi diversi - sport, scuola e associazionismo - per promuovere salute, prevenzione e cultura del dono - ha spiegato l'assessore allo Sport e del Terzo Settore della Regione Marche Tiziano Consoli - Crediamo fortemente che queste realta', lavorando insieme, possano creare sinergie capaci di valorizzare le tante energie presenti nel nostro territorio. Le Marche possono contare su una straordinaria rete, con migliaia di volontari impegnati ogni giorno a supporto della comunita' e delle persone piu' fragili. Unire la prevenzione attraverso lo sport con il sistema scolastico, l'attivita' associativa e la sensibilizzazione alla donazione significa costruire una combinazione davvero vincente. Il progetto propone anche attivita' sportive inclusive, dai giochi tradizionali che fanno parte della memoria delle nostre comunita' fino a discipline piu' innovative, con particolare attenzione allo sport paralimpico, che oggi rappresenta un importante esempio di partecipazione, inclusione e valore sociale'.

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