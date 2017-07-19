Marche: prosegue potenziato il progetto 'Bussola Digitale'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 feb - Un nuovo passo in avanti per portare le competenze digitali sempre piu' vicino ai cittadini marchigiani. Nei giorni scorsi la giunta ha dato il via libera alla proposta di delibera dell'assessore regionale alla Digitalizzazione Tiziano Consoli per il proseguimento e il potenziamento del progetto 'Bussola Digitale', attraverso l'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Marche e la societa' in house Telematic Applications for Synergic Knowledge Srl (Task), finalizzata all'affidamento diretto di servizi di rafforzamento delle attivita' dei Punti di facilitazione digitale con ulteriori 30 webinar e 70 corsi. La Regione Marche, con il progetto 'Bussola Digitale forma con DigComp', aveva partecipato all'avviso ottenendo un finanziamento massimo di 371.177,30 euro a seguito dell'esito positivo della valutazione comunicato il 30 settembre 2025.

